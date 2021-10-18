Украине нужно дождаться выводов Венецианской комиссии по закону об олигархах , - эксперт

Законопроект про олигархов несет в себе массу угроз и власти Украины нужно дождаться выводов Венецианской комиссии перед его внедрением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора исследовательской программы по восточному соседству ЕС и России Финского института международных отношений Аркадия Мошеса.

"СНБО не должен подменять собой судебные органы. Это не очень хорошо, что на основе каких-то публично озвученных критериев, не судебный орган может выносить подобного рода решения и санкции. Надо дождаться выводов международных органов, экспертизы", - заявил он в эфире телеканала "Украина24". Эксперт предположил, что выводы международных инстанций относительно этого проекта закона будут "весьма критическими" из-за его несоответствия европейской практике.