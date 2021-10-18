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Украине нужно дождаться выводов Венецианской комиссии по закону об олигархах , - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Законопроект про олигархов несет в себе массу угроз и власти Украины нужно дождаться выводов Венецианской комиссии перед его внедрением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора исследовательской программы по восточному соседству ЕС и России Финского института международных отношений Аркадия Мошеса.

"СНБО не должен подменять собой судебные органы. Это не очень хорошо, что на основе каких-то публично озвученных критериев, не судебный орган может выносить подобного рода решения и санкции. Надо дождаться выводов международных органов, экспертизы", - заявил он в эфире телеканала "Украина24".

Эксперт предположил, что выводы международных инстанций относительно этого проекта закона будут "весьма критическими" из-за его несоответствия европейской практике.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.

24 сентября стало известно, что законопроект был проголосован с правовой коллизией. Одновременно были поддержаны взаимоисключающие правки относительно органа, который получит полномочия назначать олигархов.
Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.

Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

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Дмитрий Разумков