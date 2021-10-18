Україні потрібно дочекатися висновків Венеціанської комісії щодо закону про олігархів, - експерт

Законопроект про олігархів несе в собі безліч загроз і владі України потрібно дочекатися висновків Венеціанської комісії перед його впровадженням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора дослідницької програми по східному сусідству ЄС і Росії Фінського інституту міжнародних відносин Аркадія Мошеса.

"РНБО не повинен підміняти собою судові органи. Це не дуже добре, що на основі якихось публічно озвучених критеріїв, не судовий орган може виносити подібного роду рішення і санкції. Треба дочекатися висновків міжнародних органів, експертизи", - заявив він в ефірі телеканалу "Украіна24". Експерт припустив, що висновки міжнародних інстанцій щодо цього проекту закону будуть "дуже критичними" через його невідповідність європейській практиці.