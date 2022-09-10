Украине нужна ракетная индустрия, потому что РФ никуда не денется, - Резников

Он напомнил, что есть целая программа на законодательном уровне, за которую отвечает руководитель "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

"Есть эта программа, есть понимание. Но самое главное для меня – ракетная программа направлена ​​на развитие именно украинского ВПК. Мы должны сделать свою украинскую ракетную индустрию и систему. И мы имеем такой потенциал. Наши "Нептуны" этому доказательство, наши "Стугни", "Корсары", "Ольха" и так далее", - сказал министр.

Примером для Украины, по мнению чиновника, должен быть Израиль, который, защищая себя, использует вооружение максимально израильского производства с привлечением дружественных технологий.

"Да и мы должны это делать. Наша независимость заключается не только в ощущении независимости, а в том, что мы еще и независимы от помощи. Поэтому нас будут больше уважать", - убежден глава Минобороны.

Вместе с тем, по мнению министра, системы противоракетной обороны, которые имеют Польша и Румыния, пока недоступны Украине, поскольку она не является членом НАТО. Впрочем, по его словам, еще недавно никто не поставлял Украине системы NASAMS, но теперь ситуация изменилась.