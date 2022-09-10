Україні потрібна ракетна індустрія, тому що РФ нікуди не дінеться, - Резніков

Він нагадав, що є ціла програма на законодавчому рівні, за яку відповідає керівник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

"Є ця програма, є розуміння. Але найголовніше для мене - ракетна програма спрямована на розвиток саме українського ВПК. Ми повинні зробити свою українську ракетну індустрію і систему. І ми маємо такий потенціал. Наші "Нептуни" цьому доказ, наші "Стугни", "Корсари", "Вільха" і так далі", - сказав міністр.

Прикладом для України, на думку чиновника, має бути Ізраїль, який, захищаючи себе, використовує озброєння максимально ізраїльського виробництва із залученням дружніх технологій.

"Та й ми повинні це робити. Наша незалежність полягає не тільки у відчутті незалежності, а в тому, що ми ще й незалежні від допомоги. Тому нас будуть більше поважати", - переконаний глава Міноборони.

Разом з тим, на думку міністра, системи протиракетної оборони, які мають Польща і Румунія, поки недоступні Україні, оскільки вона не є членом НАТО. Втім, за його словами, ще недавно ніхто не постачав Україні системи NASAMS, але тепер ситуація змінилася.