Україні потрібна ракетна індустрія, тому що РФ нікуди не дінеться, - Резніков

Після перемоги у війні Україні у будь-якому випадку потрібно мати власну систему протиракетної оборони. Український ВПК має потенціал для цього.
Про це РБК-Україна в інтерв'ю сказав міністр оборони Олексій Резніков.
Він нагадав, що є ціла програма на законодавчому рівні, за яку відповідає керівник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.
"Є ця програма, є розуміння. Але найголовніше для мене - ракетна програма спрямована на розвиток саме українського ВПК. Ми повинні зробити свою українську ракетну індустрію і систему. І ми маємо такий потенціал. Наші "Нептуни" цьому доказ, наші "Стугни", "Корсари", "Вільха" і так далі", - сказав міністр.
Прикладом для України, на думку чиновника, має бути Ізраїль, який, захищаючи себе, використовує озброєння максимально ізраїльського виробництва із залученням дружніх технологій.
"Та й ми повинні це робити. Наша незалежність полягає не тільки у відчутті незалежності, а в тому, що ми ще й незалежні від допомоги. Тому нас будуть більше поважати", - переконаний глава Міноборони.
Разом з тим, на думку міністра, системи протиракетної оборони, які мають Польща і Румунія, поки недоступні Україні, оскільки вона не є членом НАТО. Втім, за його словами, ще недавно ніхто не постачав Україні системи NASAMS, але тепер ситуація змінилася.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат розповів, що українські військові створили унікальну систему протиповітряної оборони. Однак її можна поліпшити сучасними комплексами.
Як відомо, Пентагон уклав контракт на закупівлю систем NASAMS для України. Оборонне відомство заявило, що Україна отримає їх у 2024 році.
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