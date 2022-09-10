Украине нужна ракетная индустрия, потому что РФ никуда не денется, - Резников

После победы в войне Украине, в любом случае, нужно иметь собственную систему противоракетной обороны. Украинский ВПК имеет потенциал для этого.

Об этом РБК-Украина в интервью сказал министр обороны Алексей Резников.

Он напомнил, что есть целая программа на законодательном уровне, за которую отвечает руководитель "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

"Есть эта программа, есть понимание. Но самое главное для меня – ракетная программа направлена ​​на развитие именно украинского ВПК. Мы должны сделать свою украинскую ракетную индустрию и систему. И мы имеем такой потенциал. Наши "Нептуны" этому доказательство, наши "Стугни", "Корсары", "Ольха" и так далее", - сказал министр.

Примером для Украины, по мнению чиновника, должен быть Израиль, который, защищая себя, использует вооружение максимально израильского производства с привлечением дружественных технологий.

"Да и мы должны это делать. Наша независимость заключается не только в ощущении независимости, а в том, что мы еще и независимы от помощи. Поэтому нас будут больше уважать", - убежден глава Минобороны.

Вместе с тем, по мнению министра, системы противоракетной обороны, которые имеют Польша и Румыния, пока недоступны Украине, поскольку она не является членом НАТО. Впрочем, по его словам, еще недавно никто не поставлял Украине системы NASAMS, но теперь ситуация изменилась.