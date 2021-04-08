Украине никто не мешает выйти из минских соглашений, - Козак
На сегодня Украине никто не мешает выйти из минских соглашений. Денонсирование любого договора является общепринятой мировой практикой.
Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак.
"Обсуждение этого вопроса (о минских соглашениях, - ред.) закончилось. Есть база для дальнейшего обсуждения, дальнейшего движения вперед. Не устраивает что-то в минских соглашениях? Неоднократно предлагалось … они (украинская сторона, - ред.) очень любят упражняться в юриспруденции, доходит до юридического кретинизма", - отметил Козак.
По его мнению, любое международное право исполняется суверенными государствами добровольно.
"Любое государство имеет полное право выйти, денонсировать договор - это общепринятая практика. Никто не мешает. Заявите, скажите о том, что в такой-то части… денонсируйте. Нет, и этого тоже сделать не могут… привержены минским соглашениям, а как только доходит до исполнения, ничего не исполняется", - подчеркнул Козак.
Он также добавил, что если Украина продолжит политику в таком ключе, то "договориться будет невозможно ни о чем".
"Просто ни о чем. Скорее, у коллег нет заинтересованности урегулировать конфликт. Можно периодически возвращаться к фундаментальным причинам", - отметил замглавы администрации президента России.
Напомним, ранее Козак заявил, что конфликт на Донбассе можно урегулировать за год, но при условии, что Украина будет реализовывать минские соглашения.
Он также считает, что обострение на Донбассе является якобы пиар-акцией украинского руководства.