Украине никто не мешает выйти из минских соглашений, - Козак

На сегодня Украине никто не мешает выйти из минских соглашений . Денонсирование любого договора является общепринятой мировой практикой.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак.

"Обсуждение этого вопроса (о минских соглашениях, - ред.) закончилось. Есть база для дальнейшего обсуждения, дальнейшего движения вперед. Не устраивает что-то в минских соглашениях? Неоднократно предлагалось … они (украинская сторона, - ред.) очень любят упражняться в юриспруденции, доходит до юридического кретинизма", - отметил Козак.

По его мнению, любое международное право исполняется суверенными государствами добровольно.

"Любое государство имеет полное право выйти, денонсировать договор - это общепринятая практика. Никто не мешает. Заявите, скажите о том, что в такой-то части… денонсируйте. Нет, и этого тоже сделать не могут… привержены минским соглашениям, а как только доходит до исполнения, ничего не исполняется", - подчеркнул Козак.

Он также добавил, что если Украина продолжит политику в таком ключе, то "договориться будет невозможно ни о чем".

"Просто ни о чем. Скорее, у коллег нет заинтересованности урегулировать конфликт. Можно периодически возвращаться к фундаментальным причинам", - отметил замглавы администрации президента России.