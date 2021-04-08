Козак: конфликт на Донбассе можно урегулировать за год, но есть условие

Вооруженный конфликт на Донбассе можно урегулировать за год. Но только при условии соблюдения всех ранее достигнутых договоренностей.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

"С точки зрения возможности практически урегулировать конфликт, я считаю, что он может быть урегулирован за год… Если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно петлять… то, боюсь, что сегодня взят курс на замораживание этого конфликта", - заявил Козак.

Он уточнил, что за этот срок можно урегулировать конфликт, руководствуясь минскими соглашениями.