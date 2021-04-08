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Україні ніхто не заважає вийти з мінських угод, - Козак

Новость на русском → Москва, Четвер 08 квітня 2021 15:11
Україні ніхто не заважає вийти з мінських угод, - Козак Фото: Дмитро Козак (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні Україні ніхто не заважає вийти з мінських угод. Денонсування будь-якого договору є загальноприйнятою світовою практикою.

Про це на прес-конференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії та парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак.

"Обговорення цього питання (про мінські угоди, - ред.) закінчилося. Є база для подальшого обговорення, подальшого руху вперед. Не влаштовує щось в мінських угодах? Неодноразово пропонувалося ... вони (українська сторона - ред.) дуже люблять вправлятися в юриспруденції, доходить до юридичного кретинізму", - зазначив Козак.

На його думку, будь-яке міжнародне право виконується суверенними державами добровільно.

"Будь-яка держава має повне право вийти, денонсувати договір - це загальноприйнята практика. Ніхто не заважає. Заявіть, скажіть про те, що в такій-то частині... денонсуйте. Ні, і цього теж зробити не можуть... прихильні мінським угодам, а як тільки доходить до виконання, нічого не виконується", - підкреслив Козак.

Він також додав, що якщо Україна продовжить політику в такому ключі, то "домовитися буде неможливо ні про що".

"Просто ні про що. Швидше, у колег немає зацікавленості врегулювати конфлікт. Можна періодично повертатися до фундаментальних причин", - зазначив заступник голови адміністрації президента Росії.

Нагадаємо, раніше Козак заявив, що конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік, але за умови, що Україна буде реалізовувати мінські угоди.

Він також вважає, що загострення на Донбасі є нібито піар-акцією українського керівництва.

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