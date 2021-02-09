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В Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пунктов

Автор: Андрей Козловский

По состоянию на утро вторника в Украине из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега обесточены 273 населенных пунктов. Там сработали системы защиты линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Как сообщается, в результате осложнения погодных условий населенные пункты были обесточены в 12 областях. В частности в Одесской области - 85, Херсонской - 54, Черновицкой - 40, Николаевской - 34, Запорожской - 12, Полтавской - 12, Киевской - 10, Кировоградской - 10, Донецкой - 7, Закарпатской - 5, Житомирской - 3 и Днепропетровской - 1.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 9 февраля снег будет идти в центре, на севере и востоке страны, а также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -4 до +11, однако ночью ударят морозы.

Также РБК-Украина писало, что в стране развернут почти 5 тысяч пунктов обогрева в регионах. В Киеве работают более 30 таких пунктов.

Кроме того, "Укрзализныця" призвала украинцев выбирать для путешествий этой недели поезда. Там сообщили, что несмотря на непогоду, ни один рейс пассажирского поезда не отменен и не перенесен.

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