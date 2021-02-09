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В Україні через негоду без світла залишились 273 населених пунктів

Автор: Андрій Козловський

Станом на ранок вівторка в Україні через сильні пориви вітру та налипання мокрого снігу знеструмлено 273 населених пунктів. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Як повідомляється, у результаті ускладнення погодних умов населені пункти були знеструмлені у 12 областях. Зокрема в Одеській області - 85, Херсонській - 54, Чернівецькій - 40, Миколаївській - 34, Запорізькій - 12, Полтавській - 12, Київській - 10, Кіровоградській - 10, Донецькій - 7, Закарпатській - 5, Житомирській - 3 та Дніпропетровській - 1.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 9 лютого сніг буде йти в центрі, на півночі та сході країни, а також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. Вдень температура повітря в країні буде коливатись від -4 до +11, однак вночі вдарять морози.

Також РБК-Україна писало, що в країні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.

Крім того, "Укрзалізниця" закликала українців обирати для подорожей цього тижня поїзди. Там повідомили, що попри негоду, жодний рейс пасажирського потягу не скасовано і не перенесено.

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