Мороз до -11 и снегопад: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 9 февраля, в большинстве областях Украины ожидается снегопад. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -4 до +11, однако ночью ударят морозы.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня снег будет идти в центре, на севере и востоке страны, а также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. В южных регионах ожидается переменная облачность без осадков.

В западных и центральных областях температура воздуха днем будет составлять от -4 до +7, а ночью столбики термометров покажут -9 +1 градус.

В северных и восточных областях температура воздуха днем будет от -4 до +8, а ночью она будет от -11 до -4.

В южных регионах температура воздуха днем будет в пределах +7 +11, а ночью она ожидается в пределах -1 +9.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет снежно. Температура воздуха днем составит от -5 до -1 градуса, а ночью от -10 до -6.