Мороз до -11 и снегопад: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 9 февраля, в большинстве областях Украины ожидается снегопад. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -4 до +11, однако ночью ударят морозы.
Прогноз во всех областях
По прогнозу синоптиков, сегодня снег будет идти в центре, на севере и востоке страны, а также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. В южных регионах ожидается переменная облачность без осадков.
В западных и центральных областях температура воздуха днем будет составлять от -4 до +7, а ночью столбики термометров покажут -9 +1 градус.
В северных и восточных областях температура воздуха днем будет от -4 до +8, а ночью она будет от -11 до -4.
В южных регионах температура воздуха днем будет в пределах +7 +11, а ночью она ожидается в пределах -1 +9.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет снежно. Температура воздуха днем составит от -5 до -1 градуса, а ночью от -10 до -6.
Напомним, "Укрзализныця" призвала украинцев выбирать для путешествий этой недели поезда. Там сообщили, что несмотря на непогоду, ни один рейс пассажирского поезда не отменен и не перенесен.
Также сообщалось, что в Украине развернуты почти 5 тысяч пунктов обогрева в регионах. В Киеве работают более 30 таких пунктов.