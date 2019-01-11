В Украине из-за непогоды ограничено движение транспорта в двух областях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения ввели из-за сильных снегопадов и метели

Из-за непогоды в Украине, по состоянию на 20:00, введено ограничение движения транспорта в Кировоградской и Николаевской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укравтодора" в Facebook.

Сообщается, что ограничение на движение транспорта введено в связи с сильными снегопадами, метелями и гололедом.

Кировоградская область

М-13 Кропивницкий – Платоновое, км 0+000 – км 76+432 (от м. Кропивницкий до границы с Николаевской областью).

М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, км 40+000 – км 72+088 (от м. Александрия до границы с Днепропетровской областью);

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, км 70+360 – км 153+196 (от м. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);

Н-23 Кропивницкий – Кривой рог – Запорожье, км 0+000 – км 81+735 (от м. Кропивницкий до границы с Николаевской областью).

Николаевская область

Н-24 Благовещенское – Николаев, км 43+580 – км 135+844 (от границы с Кировоградской областью к м. Вознесенск).

М-13 Кропивницкий – Платонове, км 76+432 – км 157+067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью);

Н-24 Благовещенское – Николаев, км 135+000 – км 225+844 (от м. Вознесенск до границы г. Николаев);

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, км 153+196 – км 235+650 (от границы с кировоградской областью до границы м. Николаев).

Отмечается, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Кроме того, сообщается о снятии ограничений движения в Николаевской области: на дорогах Н-24 Благовещенское – Николаев, км 135+000 – км 225+844 (от м. Вознесенск до границы г. Николаев) и Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, км 153+196 – км 235+650 (от границы с Кировоградской областью до границы м. Николаев).

Напомним, по данным синоптиков, в Украине завтра, 12 января 2019 года, ожидается до -14 градусов мороза, метели и усиление ветра.