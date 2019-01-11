В Украине завтра ожидается до -14 градусов мороза

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине ожидается снег и сильный ветер

В Украине завтра, 12 января 2019 года, ожидается до -14 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 12 января в Украине ожидается небольшой снег, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед и метели.

Также сообщается, что на дорогах страны ожидается гололедица. Кроме того, на востоке Украины, местами в западных регионах, а днем и в северных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

"Температура ночью 9-14 градусов мороза, в восточных областях и в Приазовье местами 2-7 градусов мороза; днем 0-5 градусов мороза, на севере Левобережья до 8 градусов мороза, в Крыму 1-3 градуса тепла", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 12 января, утром и днем ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица.

Как писало РБК-Украина, из-за непогоды сегодня, 11 января, в Кировоградской области полностью ограничено движение транспорта на отдельных трассах, а в Николаевской области ограничено движение грузовиков.