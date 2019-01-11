Из-за непогоды в Украине еще в одной области ограничено движение транспорта

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Сейчас ограничения действуют в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях

Из-за непогоды в Украине на данный момент введено ограничение движения транспорта в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укравтодора" в Facebook.

Сообщается, что ограничение на движение транспорта введено в связи с сильными снегопадами, метелями и гололедом.

Кировоградская область

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 40+000 - км 72+088 (от г. Александрия до границы с Днепропетровской областью);

М-13 Кропивницкий - Платоново, км 0+000 - км 76+432 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);

Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 70+360 - км 153+196 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);

Н-23 Кропивницкий - Кривой рог - Запорожье, км 0+000 - км 81+735 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью).

Полтавская область

на дороге М-22 Полтава - Александрия, км 126+781 - км 164+521 (от г. Александрия до границы с Полтавской областью).

Николаевская область

М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76+432 - км 157+067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью);

Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 153+196 - км 235+650 (от границы с Кировоградской областью до границы г. Николаев).

Кроме того, сообщается и о снятии ограничений движения в Николаевской области для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на а/д Н-24 Благовещенское - Николаев, км 135+000 - км 225+844 (от г. Вознесенск до границы г. Николаев).

Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения на отдельных трассах в Кировоградской и Николаевской областях.

Отметим, по данным синоптиков, в Украине завтра, 12 января 2019 года, ожидается до -14 градусов мороза, метели и усиление ветра.