В Україні через негоду обмежено рух транспорту у двох областях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження ввели через сильні снігопади та хуртовини

Через негоду в Україні, станом на 20:00, введено обмеження руху транспорту в Кіровоградській та Миколаївській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Укравтодору" у Facebook.

Повідомляється, що обмеження на рух транспорту введено у зв’язку з сильними снігопадами, хуртовинами та ожеледицею.

Кіровоградська область

М-13 Кропивницький – Платонове, км 0+000 – км 76+432 (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю).

М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, км 40+000 – км 72+088 (від м. Олександрія до межі і з Дніпропетровською областю);

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 70+360 – км 153+196 (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю);

Н-23 Кропивницький – Кривий ріг – Запоріжжя, км 0+000 – км 81+735 (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю).

Миколаївська область

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 43+580 – км 135+844 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ).

М-13 Кропивницький – Платонове, км 76+432 – км 157+067 (від межі з Кіровоградською областю до межі із Одеською областю);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 135+000 – км 225+844 (від м. Вознесенськ до межі м. Миколаїв);

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+196 – км 235+650 (від межі із кіровоградською областю до межі м. Миколаїв).

Зазначаэться, що про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Крім того, повідомляється про зняття обмежень руху у Миколаївській області: на дорогах Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 135+000 – км 225+844 (від м. Вознесенськ до межі м. Миколаїв) та Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+196 – км 235+650 (від межі з Кіровоградською областю до межі м. Миколаїв).

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні завтра, 12 січня 2019 року, очікується до -14 градусів морозу, хуртовини та посилення вітру.