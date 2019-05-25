В Украине из-за непогоды обесточены почти 70 населенных пунктов

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в результате сильного ветра и грозы в пяти областях Украины были обесточены 69 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ГСЧС рассказали, что в результате шквальных ветров, дождей и гроз произошло срабатывания системы защиты линий электропередач, что привело к обесточиванию.

В Житомирской области без света осталось 44 населенных пункта, в Киевской области 11, в Черкасской 4, в Сумской 5, в Кировоградской 5.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - добавили в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на западе Украины затоплены сотни домов. Как отмечается, больше всего подтоплений произошло в Ивано-Франковской области - 557 домохозяйств в 25 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районах, городах Калуш и Ивано-Франковск.

Напомним, что в Хмельницкой области из-за непогоды в субботу, 18 мая, сработала автоматическая система защиты электролиний и электрораспределительного оборудования в результате чего были обесточены 71 населенный пункт в 12 районах.