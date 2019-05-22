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На западе Украины затоплены сотни домов

Новости » Происшествия    22.05.2019 - 17:59
На западе Украины затоплены сотни домов
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Больше всего подтоплений произошло в Ивано-Франковской области - 557 домохозяйств в 25 населенных пунктах

В западных областях Украины в результате непогоды в среду, 22 мая, остаются подтопленными 575 домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, больше всего подтоплений произошло в Ивано-Франковской области - 557 домохозяйств в 25 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районах, городах Калуш и Ивано-Франковск.

ГСЧС для откачки воды и оказанию помощи населению привлекла 14 единиц техники, 12 мотопомп и 54 человек личного состава. Кроме того, в области было совершено 66 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 60 человек из них 12 детей и 10 автомобилей.

Также от непогоды пострадали Львовская (подтоплено 5 домохозяйств в 4 населенных пунктах Жовковского района), Хмельницкая (подтоплено 2 домохозяйства в Хмельницком и Дунаївецькому районах), Ровенская (подтоплено 7 домохозяйств в Рокитновском и Березовском районах) и Закарпатская области (подтоплено 4 домохозяйства, 305 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 1 мостовой переход, разрушены 230 метров берегоукреплений в Иршавском и Хустском районах).

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Хмельницкой области из-за непогоды в субботу, 18 мая, сработала автоматическая система защиты электролиний и электрораспределительного оборудования в результате чего были обесточены 71 населенный пункт в 12 районах.

Кроме того, в Ивано-Франковской области затоплены сотни домов. Ухудшение погоды в западной части Украины привело к затоплению около 300 домов в селе Ямница Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

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