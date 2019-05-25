В Україні через негоду знеструмлено майже 70 населених пунктів

В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що в результаті сильного вітру та грози у п’яти областях України було знеструмлено 69 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

В ДСНС розповіли, що внаслідок шквальних вітрів, дощів та гроз відбулось спрацювання системи захисту ліній електропередач, що призвело до знеструмлення.

В Житомирській області без світла залишилось 44 населених пункти, у Київській області 11, в Черкаській 4, в Сумській 5, у Кіровоградській 5.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - додали в ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на заході України затоплено сотні будинків. Як зазначається, найбільше підтоплень сталося в Івано-Франківській області - 557 домогосподарств у 25 населених пунктах Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районах, містах Калуш та Івано-Франківськ.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області через негоду у суботу, 18 травня, спрацювала автоматична система захисту електроліній та електророзподільного обладнання внаслідок чого було знеструмлено 71 населений пункт в 12 районах.