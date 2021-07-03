В Украине на неонатальный скрининг направили 300 млн гривен

Сегодня вступил в силу закон, предусматривающий направление 300 млн гривен на неонатальный скрининг. Он вносит изменения в госбюджет на этот год.

Закон вносит изменение в приложение №3 к ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Согласно ему, на 300 млн гривен увеличиваются расходы Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Ранее в Офисе президента анонсировали, что деньги направят на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга. Это позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомную диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний.