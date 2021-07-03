UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине на неонатальный скрининг направили 300 млн гривен

Автор: Юлия Струк

Сегодня вступил в силу закон, предусматривающий направление 300 млн гривен на неонатальный скрининг. Он вносит изменения в госбюджет на этот год.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Закон вносит изменение в приложение №3 к ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Согласно ему, на 300 млн гривен увеличиваются расходы Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Ранее в Офисе президента анонсировали, что деньги направят на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга. Это позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомную диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний.

Напомним, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский. Верховная рада одобрила его за основу и в целом в середине июня.

Как писало РБК-Украина, в конце мая президент внес этот закон в Раду.

Кроме того, Кабинет министров зарегистрировал в ВР проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГосбюджетЗакон