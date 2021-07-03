В Україні на неонатальний скринінг направили 300 млн гривень

Сьогодні набрав чинності закон, що передбачає направлення 300 млн гривень на неонатальний скринінг. Він вносить зміни до держбюджету на цей рік.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Закон вносить зміни до додатка №3 до ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік". Згідно з ним, на 300 млн гривень збільшуються витрати Міністерства охорони здоров'я на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Раніше в Офісі президента анонсували, що гроші спрямують на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу. Це дозволить здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань.