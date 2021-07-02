На неонатальный скрининг в Украине направят 300 млн гривен: закон завтра вступит в силу
Завтра в силу вступит закон, предусматривающий направление 300 млн гривен на неонатальный скрининг. Ранее документ одобрила Верховная рада.
Документ сегодня опубликовали в издании "Голос Украины".
Закон вносит изменение в приложение №3 к ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Он увеличивает на 300 млн гривен расходы Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения.
"Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомную диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний", - ранее отметили в Офисе президента.
Напомним, вчера закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, в конце мая президент внес этот закон в Раду.
Кроме того, Кабинет министров зарегистрировал в ВР проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.