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На неонатальный скрининг в Украине направят 300 млн гривен: закон завтра вступит в силу

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Украина, Пятница 02 июля 2021 13:14
На неонатальный скрининг в Украине направят 300 млн гривен: закон завтра вступит в силу Фото: завтра вступит в силу закон о направлении 300 млн гривен на неонатальный скрининг (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Завтра в силу вступит закон, предусматривающий направление 300 млн гривен на неонатальный скрининг. Ранее документ одобрила Верховная рада.

Документ сегодня опубликовали в издании "Голос Украины".

Закон вносит изменение в приложение №3 к ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Он увеличивает на 300 млн гривен расходы Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения.

"Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомную диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний", - ранее отметили в Офисе президента.

Напомним, вчера закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в конце мая президент внес этот закон в Раду.

Кроме того, Кабинет министров зарегистрировал в ВР проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.

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