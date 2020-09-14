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В Україні за тиждень виписали штрафів на 4 млн гривень через перевантажені фури

Україна , Понеділок 14 вересня 2020 19:47
В Україні за тиждень виписали штрафів на 4 млн гривень через перевантажені фури
Фото: фури (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За підсумками минулого тижня в Україні перевірили понад 30 тисяч транспортних засобів і виписали штрафів на 4,4 мільйона гривень за перевантаження. Це на 75% більше, ніж минулого тижня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Найбільше оплати за перевантаження нарахували в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Зазначається, що зараз завершені тендери на закупівлю 43-х комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю (ГВК) для зважування в русі. 20 чинних пунктів ГВК переведені на цілодобовий режим роботи.

Крім того, завершені закупівлі послуг на ремонтні роботи наявного обладнання ГВК, що дозволить відновити роботу ще 28 стаціонарних комплексів.

Очікується, що після закінчення всіх цих процесів у робочому режимі буде 78 комплексів ГВК.

Нагадаємо, в серпні президент України Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування вантажівок на дорогах.

Також РБК-Україна писало, що через спеку вантажівкам заборонили заїжджати в населені пункти в денний час.

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