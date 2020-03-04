В Украине за неделю от гриппа умерли шесть человек

В Украине в течение прошлой недели от осложнений гриппа умерли шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, с начала эпидемического сезона - 54 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа. Только за прошедшую неделю от гриппа умерли шесть человек.

За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. человек, из них 64,4% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 17,1% превышает эпидемиологический порог, неэпидемический уровень сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и Киеве.

Кроме того, в течение недели против гриппа вакцинировано 280 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали почти 238 тыс. человека.

Напомним, во Львове от осложнений гриппа умер 30-летний мужчина. Он заболел еще 17 февраля, однако к врачу обратился лишь 21 февраля.

Кроме того, во Львовской области за неделю от гриппа умерли двое людей. Жертвами стали 64-летняя женщина и 78-летний мужчина.

Добавим, что в Кировоградской области было зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа. Кроме того, в Сумской области подтвердили третью смерть от пневмонии.