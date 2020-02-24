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В Кировоградской области два человека умерли от гриппа

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 17:47
В Кировоградской области два человека умерли от гриппа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчины не были вакцинированы

В Кировоградской области зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кировоградского областного лабораторного центра.

Как сообщается, от осложнения гриппа умер 61-летний житель Новоархангельского района и 52-летний житель Александровского района.

"Оба мужчины находились в группе медицинского риска, имели сопутствующие хронические заболевания, против гриппа не были привиты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в области лабораторно подтверждено пять случаев гриппа А и два - В. Они также не были привиты от гриппа.

Напомним, в Ровенской области от осложнений при заболевании гриппа умер 43-летний мужчина. Мужчина заболел на грипп 12 февраля. При этом за медицинской помощью он обратился лишь 19 февраля и сразу был госпитализирован.

Кроме того, в период с 10 по 16 февраля в Украине от гриппа умерли 10 человек. При этом заболели ОРВИ более 245 тысяч человек. На тот момент всего от осложнений гриппа в Украине с начала эпидемического сезона умерли 38 человек. Ни один умерший не был вакцинирован.

Также РБК-Украина писало, что в Сумской области подтвердили третью смерть от пневмонии. Еще 5 человек находятся в тяжелом состоянии.

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