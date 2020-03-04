В Україні за тиждень від грипу померли шість чоловік

В Україні протягом минулого тижня від ускладнень грипу померли шість осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, з початку епідемічного сезону - 54 осіб померли від ускладнень грипу. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу. Тільки за минулий тиждень від грипу померли шість осіб.

За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 213 тис. осіб, з них 64,4% - діти.

Інтенсивний показник захворюваності в Україні на 17,1% перевищує епідеміологічний поріг, неепідемічний рівень зберігається в Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях і Києві.

Крім того, протягом тижня проти грипу вакциновано 280 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили майже 238 тис. осіб.

Нагадаємо, у Львові від ускладнень грипу помер 30-річний чоловік. Він захворів ще 17 лютого, проте до лікаря звернувся лише 21 лютого.

Крім того, у Львівській області за тиждень від грипу померли двоє людей. Жертвами стали 64-річна жінка та 78-річний чоловік.

Додамо, що в Кіровоградській області було зафіксовано два летальних випадки від ускладнень грипу. Крім того, в Сумській області підтвердили третю смерть від пневмонії.