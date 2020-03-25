В Украине за неделю от гриппа умерли два человека

В Украине за прошлую неделю в результате осложнений при гриппе умерли два человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Сообщается, что всего с 16 по 22 марта на ОРВИ заболели 201 тысяча 591 человек. Из них 53,2 % - дети. При этом данный показатель на 10,6% больше эпидемического порога по Украине.

"За неделю получено сообщение о двух летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 68); ни один умерший не был привит против гриппа", - сообщили в Минздраве.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, с начала карантина упала заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Он отметил, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект.

Также сообщалось, что в городе Мелитополе Запорожской области от гриппа умер 6-летний мальчик. У ребенка была острая легочно-сердцевая недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония. Также он не был привит против гриппа.

Отметим, на данный момент в Украине наблюдается вспышка коронавируса. По последним данным Центра общественного здоровья на вечер 25 марта, в Украине подтверждено 136 случаев COVID-19.