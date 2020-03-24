ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за карантина в Украине падает заболеваемость гриппом и ОРВИ

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 14:18
Из-за карантина в Украине падает заболеваемость гриппом и ОРВИ
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Минздраве рассказали об эффективности карантина

С начала карантина в Украине падает заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Минздрав проводил исследование, и результаты показали положительную динамику в отношении заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Отмечаем снижение количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины. Это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что одним из результатов превентивных мер является отсутствие стремительной динамики летальных случаев от коронавируса.

Напомним, ранее Ляшко предположил, что количество зараженных коронавирусом в Украине будет зависеть от того, как украинцы будут выполнять профилактические меры во время карантина.

"Есть разные расчеты… Мы можем говорить о большом количестве, и о 200 тысячах и миллионах людей, которые могут заболеть", - отметил он.

Емец инициировал расследование после обвинений в блокировании закупок
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинОРВИГрипп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь