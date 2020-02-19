В Украине за неделю от гриппа умерли десять человек

За прошедшую неделю в Украине из-за осложнений гриппа умерли десять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство здравоохранения.

Отмечается, что в период с 10 по 16 февраля ОРВИ заболели 245 055 человек.

"За неделю зарегистрировано десять летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона - 38 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Украине зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. В Харьковской, Луганской областях и городе Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

"Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимней поры года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости", - говорится в сообщении.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 24 из 69 образцов материалов определены вирусы гриппа: 12 - типа А(Н1)pdm09, 11 - типа А не субтипований, 1 - типа B.

Кроме того, в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 120 человек.

Напомним, в Ровенской области от осложнений гриппа скончался 57-летний мужчина. Он был госпитализирован 12 февраля в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Сарненской центральной районной больницы с диагнозом "грипп А, не госпитальная двухсторонняя вирусная пневмония".

Кроме того, в Украине с начала эпидемического сезона от гриппа умерло 26 человек. В частности, в Запорожской области от гриппа скончались две пенсионерки и подросток. Погибшие не были вакцинированы.