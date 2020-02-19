В Україні за тиждень від грипу померли десятеро людей

У період з 10 по 16 лютого на ГРВІ захворіли 245 055 осіб
За минулий тиждень в Україні внаслідок ускладнень грипу померли десять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерство охорони здоров'я.
Зазначається, що у період з 10 по 16 лютого на ГРВІ захворіли 245 055 осіб.
"За тиждень зареєстровано десять летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону - 38 людей померли від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в Україні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. У Харківській, Луганській областях та місті Києві зберігається неепідемічний рівень активності. В усіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.
За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 24 із 69 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 12 - типу А(Н1)pdm09, 11 - типу А не субтипований, 1 - типу B.
Крім того, упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано 776 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 120 осіб.
Нагадаємо, у Рівненській області від ускладнень грипу помер 57-річний чоловік. Він був госпіталізований 12 лютого у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Сарненської центральної районної лікарні з діагнозом "грип А, не госпітальна двобічна вірусна пневмонія, важкий перебіг".
Крім того, в Україні від початку епідемічного сезону від грипу померло 26 людей. Зокрема, у Запорізькій області від грипу померли дві пенсіонерки та підліток. Загиблі не були вакциновані.