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В Україні за тиждень від грипу померли десятеро людей

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 15:43
В Україні за тиждень від грипу померли десятеро людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У період з 10 по 16 лютого на ГРВІ захворіли 245 055 осіб

За минулий тиждень в Україні внаслідок ускладнень грипу померли десять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що у період з 10 по 16 лютого на ГРВІ захворіли 245 055 осіб.

"За тиждень зареєстровано десять летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону - 38 людей померли від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Україні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. У Харківській, Луганській областях та місті Києві зберігається неепідемічний рівень активності. В усіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

"Перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності", - йдеться у повідомленні.

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 24 із 69 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 12 - типу А(Н1)pdm09, 11 - типу А не субтипований, 1 - типу B.

Крім того, упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано 776 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 120 осіб.

Нагадаємо, у Рівненській області від ускладнень грипу помер 57-річний чоловік. Він був госпіталізований 12 лютого у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Сарненської центральної районної лікарні з діагнозом "грип А, не госпітальна двобічна вірусна пневмонія, важкий перебіг".

Крім того, в Україні від початку епідемічного сезону від грипу померло 26 людей. Зокрема, у Запорізькій області від грипу померли дві пенсіонерки та підліток. Загиблі не були вакциновані.

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