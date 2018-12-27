В Украине за неделю от гриппа умерли 4 человека

Иллюстративное фото (УНИАН)

По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%

В Украине наблюдается превышение эпидемического порога заболеваемости на грипп и ОРВИ, в частности, за прошлую неделю заболели более 216 тысяч человек, четверо из них умерли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечается, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели свыше 216 213 человек, из них 64,9% - дети в возрасте до 17 лет.

"Четверо людей, которые принадлежали к группам риска, умерли. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 561,6 на 100 тысяч населения, что на 8,3% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в 8 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской", - отметили в Минздраве.

Сообщается, что по сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%, среди детей до 17 лет снизился на 1,1%.

В Минздраве отметили, что от тяжелых осложнений гриппа и ОРВИ может защитить только прививка.

Ранее РБК-Украина писало, что в столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 537,5 и ниже эпидемического порога на 37,2%.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 51-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 15 927 больных гриппом и ОРВИ.

Отметим, в Киеве 21 декабря 2018 года, от гриппа умерли две женщины, которые принадлежали к группам риска.