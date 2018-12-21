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В Украине от гриппа умерли две женщины

Новости » Общество    21.12.2018 - 17:36
В Украине от гриппа умерли две женщины
Иллюстративное фото (УНИАН)

Как сообщается, женщины принадлежали к группам риска

В Киеве сегодня, 21 декабря 2018 года, от гриппа умерли две женщины, которые принадлежали к группам риска. Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им.А.Богомольца Ольга Голубовская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Голубовская отметила, что женщины поздно обратились за медпомощью - после 5-го дня болезни.

"В Киеве сегодня ночью и утром от гриппа группы А умерли два человека: женщины 47 и 86 лет. Обе входили в группы риска - имели сахарный диабет (в одном случае - впервые, пациентка не знала о своем диагнозе). Также больные поздно обратились за медицинской помощью - после 5-го дня болезни", - сказала Голубовская.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю вырос почти на 3%. Общее число заболевших составляет 15 236 против 14 818 человек на прошлой неделе. Вместе с тем, показатель заболеваемости составляет 514,2 и ниже эпидемического порога на 39,9%.

Отметим, по данным Минздрава, в Украине эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в девяти областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской.

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