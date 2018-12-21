В Україні від грипу померли дві жінки

Ілюстративне фото (УНІАН)

Як повідомляється, жінки належали до груп ризику

У Києві сьогодні, 21 грудня 2018 року, від грипу померли дві жінки, які належали до груп ризику. Про це повідомила провідний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім.О.Богомольця Ольга Голубовська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Голубовська зазначила, що жінки пізно звернулися по меддопомогу - після 5-го дня хвороби.

"У Києві сьогодні вночі та вранці від грипу групи А померли дві людини: жінки 47 та 86 років. Обидві входили до груп ризику - мали цукровий діабет (в одному випадку - вперше, пацієнтка не знала про свій діагноз). Також хворі пізно звернулися по медичну допомогу - після 5-го дня хвороби", - сказала Голубовська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ за тиждень зріс майже на 3%. Загальне число хворих становить 15 236 проти 14 818 осіб минулого тижня. Разом з тим, показник захворюваності складає 514,2 та є нижчим епідемічного порогу на 39,9%.

Зазначимо, за даними МОЗ, в Україні епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у дев'яти областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській.