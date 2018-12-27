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В Україні за тиждень від грипу померли 4 людини

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 17:45
В Україні за тиждень від грипу померли 4 людини
Ілюстративне фото (УНІАН)

Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 6,5%

В Україні спостерігається перевищення епідемічного порогу щодо грипу та ГРВІ, зокрема, за минулий тиждень захворіли понад 216 тисяч людей, четверо з них померли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Як зазначається, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 216 213 людей, із них 64,9% - діти віком до 17 років.

"Четверо людей, які належали до груп ризику, померли. Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 561,6 на 100 тисяч населення, що на 8,3% більше епідемічного порогу по Україні. Епідемічні пороги перевищені в 8 областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Одеській", - зазначили у МОЗ.

Повідомляється, що порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 6,5%, серед дітей до 17 років знизився на 1,1%.

У МОЗ зазначили, що від тяжких ускладнень грипу та ГРВІ може захистити лише щеплення.

Раніше РБК-Україна писало, що у столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 537,5 та є нижчим епідемічного порогу на 37,2%.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 51-й тиждень епідсезону зареєстровано 15 927 хворих на грип та ГРВІ.

Зазначимо, у Києві 21 грудня 2018 року, від грипу померли дві жінки, які належали до груп ризику.

У Києві зріс рівень захворюваності на грип та ГРВІ В Україні від грипу померли дві жінки
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