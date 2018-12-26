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У Києві зріс рівень захворюваності на грип та ГРВІ

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 13:39
У Києві зріс рівень захворюваності на грип та ГРВІ
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Кількість хворих дорослих зросла на понад 10%

У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 537,5 та є нижчим епідемічного порогу на 37,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 51-й тиждень епідсезону зареєстровано 15 927 хворих на грип та ГРВІ.

Як зазначається, зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Наразі у столиці захворіло дорослих - 5743 особи проти 5206 за 50-й тиждень (зростання на 10,3%), дітей - 10 184 проти 10 030 (зростання на 1,5%). У структурі захворюваності діти становлять 63,9%.

"Серед школярів спостерігалося зростання захворюваності на 1,4% у порівнянні з попереднім тижнем: 4413 випадків, що становить 43,3% від загальної кількості захворілих дітей і 27,7% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - розповів Поворозник.

Він також зазначив, що за 51-й тиждень епідсезону до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 269 осіб, із них 212 - діти.

Нагадаємо, у Києві 21 грудня 2018 року, від грипу померли дві жінки, які належали до груп ризику.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у дев'яти областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській.

 

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