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В Украине за неделю от гриппа умер один человек

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 15:37
В Украине за неделю от гриппа умер один человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В период с 30 марта по 5 апреля в Украине гриппом заболели 105 тысяч человек

В Украине в течение прошлой недели в результате осложнений от гриппа умер один человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Так, в период с 30 марта по 5 апреля в Украине гриппом заболели 105 тысяч человек.

"В течение отчетной недели ОРВИ заболели 105 116 человек, из них 39,5% - дети в возрасте до 17 лет. За неделю получено сообщение об 1 летальном случае вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 71); ни один умерший не был привит против гриппа ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 000 населения, что на 42,3% меньше эпидемического порога по Украине.

За неделю против гриппа было вакцинировано пять человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек.

Напомним, неделей ранее было зафиксировано две смерти от гриппа.

Кроме того, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, с начала карантина упала заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Он отметил, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект.

В Украине за неделю от гриппа умерли два человека В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли почти 70 человек, - Минздрав
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