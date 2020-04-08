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В Україні за тиждень від грипу померла одна людина

Новини » Надзвичайні події     08.04.2020 - 15:37
В Україні за тиждень від грипу померла одна людина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У період з 30 березня по 5 квітня в Україні на грип захворіли 105 тисяч осіб

В Україні протягом минулого тижня внаслідок ускладнень від грипу помер один чоловік. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Так, в період з 30 березня по 5 квітня в Україні на грип захворіли 105 тисяч осіб.

"Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіло 105 116 осіб, з них 39,5% - діти у віці до 17 років. За тиждень отримано повідомлення про 1 летальний випадок внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (з початку епідемічного сезону - 71); жоден померлий не був щеплений проти грипу ", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що інтенсивний показник захворюваності склав 274,9 на 100 000 населення, що на 42,3% менше епідемічного порогу по Україні.

За тиждень проти грипу було вакциновано п'ять осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 019 осіб.

Нагадаємо, тижнем раніше було зафіксовано дві смерті від грипу.

Крім того, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, з початку карантину впала захворюваність на грип і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Він зазначив, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект.

В Україні за тиждень від грипу померли дві людини В Україні з початку епідсезону від грипу померли майже 70 осіб, - МОЗ
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