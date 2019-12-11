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В Україні за тиждень на грип захворіли 173 тисячі осіб

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 17:11
В Україні за тиждень на грип захворіли 173 тисячі осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майже 70% хворих - діти

За минулий тиждень в Україні на грип захворіли 173 365 осіб, з них 69,3% - діти, що нижче епідемічного порогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, інтенсивний показник захворюваності склав 453,4 на 100 тисяч населення, що на 4,9% менше епідемічного порогу по Україні.

Зареєстровано 24 випадки серед пацієнтів грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 19 випадків важкої гострої респіраторної інфекції.

Також зазначається, що в країні зафіксовано рідкісне географічне поширення грипу:

"У більшості регіонів України на минулому тижні активність грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічних рівнях. А у Вінницькій, Донецькій і Чернівецькій областях зафіксовано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві додали, що з початку епідемічного сезону не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

Раніше повідомлялося, що в Києві за тиждень грип захворіли понад 11 тис. людей. У структурі захворюваності діти складають 65,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського попередив, що в цьому році зими в Україні будуть поширюватися чотири вірусу грипу.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українигрипп в Украине
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