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В Киеве за неделю гриппом заболели более 11 тыс. людей

Новости » Общество     09.12.2019 - 16:53
В Киеве за неделю гриппом заболели более 11 тыс. людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди них - 7,6 тысяч детей

В Киеве в течение последней недели зарегистрировано 11 608 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базового показателя на 48,8%.

Всего наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей. Рост произошел за счет взрослого населения. Так, детей заболели - 7 606 человек, взрослых - 4 002 человек.

"В структуре заболеваемости дети составляют 65,5%, а на предыдущей неделе - 66,6%. Среди школьников заболеваемость выросла на 6%: 3466 случаев, составляет 45,6% от общего количества заболевших детей и 29,9% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В медицинские учреждения за прошлую неделю были госпитализированы 146 человек, из них 130 - дети.

Кроме того, с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 46 819 человек.

Напомним, на прошлой недели в Киеве зарегистрировали 11 466 больных на грипп и ОРВИ.

Кроме того, Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского предупредил, что в этом году зимой в Украине будут распространяться четыре вируса гриппа.

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