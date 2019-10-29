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В Україні розпочинає роботу Фонд реінтеграції та відновлення Донбасу

Новини » Політика    29.10.2019 - 19:04
В Україні розпочинає роботу Фонд реінтеграції та відновлення Донбасу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Фонд запущений за підтримки Світового банку

В Україні починає роботу Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення та реінтеграції постраждалих від війни територій Донбасу. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на закритті Першого інвестиційного форуму в Маріуполі.

За словами Зеленського, фонд запущений за підтримки Світового банку.

"Говорячи про майбутнє, разом з нашим партнером - Всесвітнім банком - ми запускаємо роботу Фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення та реінтеграції Донбасу. Закликаємо всіх ставати частиною цього великого проекту", - повідомив він.

Закриття Першого інвестиційного форуму в Маріуполі

Зеленський на закритті Першого інвестиційного форуму в Маріуполі — транслюємо наживо

Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні ОБСЄ підтвердила початок розведення сил в Золотому на Донбасі. Також на сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи продовжаться переговори про розведення сил в Петрівському.

Раніше голова фракції "Слуга народу", що після завершення розведення сил на Донбасі відбудеться зустріч в нормандському форматі. За його словами, це останній блок для здійснення зустрічі.

Також РБК-Україна писало, що в штабі ООС розповіли подробиці розведення сил на Донбасі. Командуванням ООС визначено перелік із 30 населених пунктів, де має відбутися розмежування.

Бойовики з початку доби п'ять разів обстріляли позиції ООС У СЦКК назвали мету розведення в Золотому
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