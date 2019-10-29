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После завершения разведения сил на Донбассе состоится встреча в нормандском формате, - Арахамия

Новости » Политика    29.10.2019 - 14:33
После завершения разведения сил на Донбассе состоится встреча в нормандском формате, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По словам Арахамия, это последний блок перед встречу в нормандском формате

После завершения разведения сил на Донбассе может состояться встреча в нормандском формате. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это последний блок перед встречу в нормандском формате.

"Сейчас это последний блок, который мешает встрече в нормандском формате. Я думаю, если разведение началось и дай Бог завершится, то мы можем ожидать нормандской встречи", - заявил Арахамия.

Напомним, 29 октября начался процесс разведения сил в Золотом. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, до встречи в нормандском формате должна пройти разведения сил на ранее согласованных участках.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках. В районе Станицы Луганской разведения уже прошло, на очереди Петровское и Золотое.

В штабе операции Объединенных сил подтвердили разведение сил в Золотом. При этом подчеркивается, что украинская сторона примет все меры, чтобы разведение не ослабило оборонные возможности боевых подразделений на этом участке. Кроме того, украинская власть не оставят местное население без внимания.

Кроме того, Трехсторонний контактной группе, которая сегодня, 29 октября, проводит заседание в Минске, сообщили о разведении сил в Золотом.

Зеленский отреагировал на разведение сил в Золотом Контактной группе сообщили о разведении сил в Золотом
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