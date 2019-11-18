В Украине начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах

Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 22 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Facebook.

Отмечается, что 18 ноября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.

Подача в территориальные избирательные комиссии (ТИК) документов для регистрации кандидатов продлится до 27 ноября включительно. А до 28 ноября включительно ТИК будут принимать решение о регистрации кандидатов.

"Следует отметить, что около 30 политических партий подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах вместе с копией устава партии", - говорится в сообщении.

Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, назначенные на 22 декабря 2019 года, состоятся в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской ОТО) в 21 области Украины.

По предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие свыше 380 тысяч избирателей. В ЦИК сообщили, что общая сумма на их подготовку и проведение составляет 21 млн 842,2 тыс. грн.

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах 16 общественным организациям.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначил первые местные выборы на 22 декабря 2019 года.

РБК-Украина писало, что в некоторых Объединенных территориальных общинах (ОТО) организация местных выборов оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей.