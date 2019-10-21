В Украине с началом осени увеличилось количество получателей субсидий

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Количество субсидіантів выросла еще на 50 тысяч

Субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2019 года получали 2335,8 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в январе 2019 года субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс., в марте - 3897,6 тыс.., в апреле 4033,8 тыс., в мае - 1511,7 тыс., в июне - 2061,1 тыс., июле - 2221,7 тыс., в августе 2274,0 тыс..

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 13,1% и составил в 115,7 грн.

В январе-сентябре 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 2573,6 тыс. домохозяйств, что на 41,8% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. За это время назначены субсидии 3256,0 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 годом количество таких домохозяйств увеличилось на 3,2%.

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, с 1 октября в Украине меняется механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно изменениям, теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты "Укрпочты" (кассы в отделениях или доставка почтальоном до дома). Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии. Теперь получатель пособия может выбрать другой банк (для смены банка нужно подать соответствующее заявление в орган социальной защиты). Кроме того, местная власть получила больше возможностей для регулирования выплат субсидий.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 8,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.