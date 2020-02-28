В Украине начались общественные обсуждения изменений в Конституцию по децентрализации

В разных регионах Украины с пятницы, 28 февраля, начались общественные обсуждения законопроекта об изменениях в Конституцию Украины по поводу децентрализации. Об этом пресс-служба фракции "Слуга народа" написала в Facebook.

Обсуждения будут проходить до 6 марта.

"Власть начинает обсуждение закона о децентрализации в регионах. С 28 февраля по 6 марта в разных регионах Украины состоится цикл общественных обсуждений изменений в Конституцию относительно децентрализации", - информируют в СН.

Указано, что обсуждение состоятся в восьми макрорегионах Украины: Херсоне, Харькове, Виннице, Львове, Киеве, Днепре, Черновцах и Краматорске. В них примут участие местные общественные и профильные организации, представители самоуправления, народные депутаты по мажоритарным округам и областные СМИ.

"Также на встречах будут присутствовать участники из соседних областей. В итоге это позволит привлечь к обсуждениям все области Украины", - указано в сообщении.

В СН добавили, что совместные наработки обсудят в Киеве после завершения регионального тура. В конце должен быть сформирован согласованный со всеми сторонами текст изменений в Конституцию.

Напомним, ранее в Раде анонсировали презентацию плана публичных обсуждений изменений в Конституцию Украины по поводу децентрализации власти.

Как писало РБК-Украина, первый замглавы фракции СН в Раде Александр Корниенко заявил, что законопроект о децентрализации власти будет наработан представителями фракций ВР совместно с Кабинетом министров и Офисом президента.

Добавим также, в Раде появился текст законопроекта Кабмина №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины".