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В Украине начали восстанавливать дороги и мосты, разрушенные российской армией (фото)

Фото: в Украине восстанавливают поврежденные армией РФ дороги (t.me/kt20220224)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные со дня полномасштабного вторжения в Украину разрушили много дорог и мостов. Сейчас начались работы по их восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По его словам, на автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется в ближайшее время.

"Работаем, чтобы автодороги стали снова безопасны! На трассе Киев-Чоп производится ямочный ремонт", - заявил Тимошенко.

Он также отметил, что из-за боевых действий в Черниговской области повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс). При этом разрушены 16 мостов и путепроводов.

В Украине начали восстанавливать некоторые мосты и дороги (фото: t.me/kt20220224)

"В настоящее время ведется активное обновление транспортных коридоров для безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарных грузов", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, Тимошенко говорил о том, что инфраструктура населенных пунктов Киевской области будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Ранее в Укрзализныце рассказали, когда восстановят железнодорожный мост из Ирпеня в Киев.

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