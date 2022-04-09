В Україні почали відновлювати дороги і мости, зруйновані російською армією (фото)

За його словами, на автодорозі Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштовується тимчасова переправа. Паралельно йде підготовка до будівництва нового моста, яке почнеться найближчим часом.

"Працюємо, щоб автошляхи стали знову безпечні! На трасі Київ-Чоп проводиться ямковий ремонт", - заявив Тимошенко.

Він також зазначив, що через бойові дії в Чернігівській області пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас). При цьому зруйновано 16 мостів і шляхопроводів.

В Україні почали відновлювати деякі мости і дороги (фото: t.me/kt20220224)

"Зараз ведеться активне оновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян і доставки гуманітарних вантажів", - додав заступник керівника Офісу президента.