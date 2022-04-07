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Инфраструктура населенных пунктов Киевской области будет восстановлена в кратчайшие сроки, - Тимошенко

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Четверг 07 апреля 2022 10:07
Инфраструктура населенных пунктов Киевской области будет восстановлена в кратчайшие сроки, - Тимошенко Фото: инфраструктура населенных пунктов Киевщины будет восстановлена в кратчайшие сроки (facebook.com/kirill.timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

Президентом Владимиром Зеленским поставлена задача как можно быстрее восстановить инфраструктуру наиболее пострадавших населенных пунктов Киевской области, в частности Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Бородянки. Соответствующие работы уже ведутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Facebook.

По словам Тимошенко, Киевская область со времен Второй Мировой войны не видела подобных разрушений, однако спасатели уже ликвидируют последствия на местах.

"В Бородянке разрушена большая часть города, под завалами вероятно еще есть люди. На месте работает ГСЧС: сегодня более 50 специалистов вышли на спасательные работы, завтра их будет еще больше", - отметил он.

Также Тимошенко сообщил, что силами специалистов был восстановлен свет в 11 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов и постепенно возобновляет работу транспорт.

"Это означает, что снова со светом 2725 домов. Обезврежено 1364 взрывоопасных предмета. И начали ездить по своим маршрутам 56 пригородных и междугородних автобусов. В освобожденных населенных пунктах даже восстанавливается дистанционное обучение - мы делаем все, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться к обычной жизни", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Свое дело делают и работники дорожных служб - расчищаются улицы и устанавливаются временные переправы.

"Дорожники убирают улицы, поваленные деревья, эвакуируют машины, пострадавшие от действий российской армии. На дороге в город Ирпень обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется уже в ближайшее время. Новый мост будет еще лучше разрушенного", - заявил Тимошенко.

Украина не забудет и не простит преступления российской армии в городах-героях Киевской области, а все пострадавшие населенные пункты будут полностью отстроены, заверил он.

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