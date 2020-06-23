В Украине начали расследовать смерти врачей от COVID-19 для выплат их семьям

Фото: у Зеленского готовят выплаты семьям врачей (РБК-Украина)

В Украине готовятся к выплатам семьям умерших врачей

В Украине начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые лечили пациентов с коронавирусом COVID-19. Это необходимо для страховых выплат их семьям.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания у Владимира Зеленского.

Сообщается, что по итогам эпидемиологических расследований смогут установить причины смерти, после чего можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям.

"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что выплаты семьям погибших от COVID-19 медиков должны начаться уже на этой неделе.

Отметим, согласно подготовленному Кабинетом министров порядку, в случае смерти медицинского работника его семья должна получить от государства выплату в размере 1 млн 575,5 тысяч гривен; если медик получил инвалидность, то ему положено от 630 до 840 тыс. гривен в зависимости от группы.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина