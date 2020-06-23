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В Україні почали розслідувати смерті лікарів від COVID-19 для виплат їх сім'ям

Новини » Коронавірус     23.06.2020 - 13:29
В Україні почали розслідувати смерті лікарів від COVID-19 для виплат їх сім'ям
Фото: у Зеленського готують виплати сім'ям лікарів (РБК-Україна)

В Україні готуються до виплат сім'ям померлих лікарів

В Україні почалися епідеміологічні розслідування смерті лікарів, які лікували пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Це необхідно для страхових виплат їх сім'ям.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради у Володимира Зеленського.

Повідомляється, що за підсумками епідеміологічних розслідувань зможуть встановити причини смерті, після чого можна буде здійснювати страхові виплати їх сім'ям.

"Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19. І це стосується не тільки тих, хто втратив близьких через бій з пандемією, але і лікарів, які пожертвували своїм здоров'ям", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виплати сім'ям загиблих від COVID-19 медиків повинні початися вже на цьому тижні.

Відзначимо, згідно з підготовленим Кабінетом міністрів порядком, у разі смерті медичного працівника його сім'я повинна отримати від держави виплату в розмірі 1 млн 575,5 тисяч гривень; якщо медик отримав інвалідність, то йому належить від 630 до 840 тис. гривень в залежності від групи.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України медикивыплатыКоронавірус
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