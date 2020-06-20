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Выплаты семьям погибших от COVID-19 медиков начнутся на следующей неделе

Новости » Общество     20.06.2020 - 15:44
Выплаты семьям погибших от COVID-19 медиков начнутся на следующей неделе
Фото: медики (РБК-Украина)

Правительством предусмотрены выплаты в размере 1,57 млн гривен

Министерство социальной политики на следующей неделе планирует начать страховые выплаты семьям медиков, которые погибли в результате профессионального заболевания коронавирусом. Правительством предусмотрены выплаты в размере 1,57 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал Президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в ОП.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров утвердил суммы выплат медикам, которые пострадали в результате заболевания коронавирусом во время профессиональной деятельности. Так, медработникам, получившим из-за COVID-19 инвалидность, предусмотрены такие выплаты:

  • I группа инвалидности - 840 800 грн;
  • II группа инвалидности - 735 700 грн;
  • III группы инвалидности - 630 600 грн.

В то же время семьям погибших медиков предусмотрены выплаты 1,57 миллиона гривен. При этом в случае смерти врача не во время работы с пациентами, родственникам предусмотрены выплаты 210 тысяч гривен.

Отметим, по состоянию на 20 июня в Украине заболели коронавирусом 5950 медработников.

Ранее РБК-Украина писало, что доплаты медикам продлят до конца года.

Также сообщалось, что с 1 сентября правительство планирует выделить 2 миллиарда гривен на повышение зарплат медработникам.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины медикивыплатыКоронавирус
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