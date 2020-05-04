В Україні розпочалася виплата проіндексованих пенсій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 4 травня розпочалася виплата пенсій з урахуванням індексації

В Україні з 4 травня розпочалася виплата пенсій після індексації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію сайті президента за підсумками робочої наради голови Офісу президента Андрія Єрмака зі своїми заступниками.

Повідомляється, що на нараді обговорили індексацію пенсій, яка проходить у травні.

"Уряд вже ухвалив відповідне рішення, і з сьогоднішнього дня почнеться нарахування підвищених виплат пенсіонерам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коефіцієнт перерахунку пенсій складе 1,11. При цьому, якщо розмір підвищення після перерахунку пенсії не досягає 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії до цієї суми. Якщо 1 го травня пенсія з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації не досягає 2100 гривень, таким пенсіонерам встановлять доплату до вказаної суми.

У Пенсійному фонді вже заявили, що середній розмір індексації складе 259 гривень, проте майже половина пенсіонерів отримає лише по 100 гривень. Максимальну індексацію в розмірі понад тисячу гривень отримають трохи більше 2% пенсіонерів.